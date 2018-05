Новые хозяева LiveJournal начали набор ”идейных лидеров”

Компания Sup Fabrik поделилась с блогерами подробностями о формировании Наблюдательного совета LiveJournal. По словам представителей Sup, до конца года будут вестись переговоры с будущими членами совета.

Набирать в новый орган будут "информированных идейных лидеров сообщества". Они будут консультировать Sup по вопросам развития ЖЖ, а также нести ответственность и надзор за всей благотворительной работой, ведущейся в ЖЖ. Встречаться члены совета будут регулярно и минимум раз в год - лично.

Наблюдательный совет создадут по принципу Арбитражного комитета Wikipedia. Утверждается, что сходство будет как "в целом", так и в процедуре выборов членов.

Стоит отметить, что в английской версии сообщения говорится не об Арбитражном комитете Wikipedia, а о Совете поверенных фонда Wikimedia. Это два разных органа с разными задачами и процедурой формирования.

Пока о Наблюдательном совете ЖЖ известно только то, что в нем зарезервированы два выборных места под блогеров, а также входит создатель LiveJournal Брэд Фицпатрик. Общее число членов совета (в Арбитражном комитете Wikipedia - пятеро) не раскрывается.

В Wikipedia кандидат в арбитры должен внести не менее пятисот правок и иметь более чем полугодовой стаж работы с ресурсом. Должны ли блогеры-претенденты на место в совете ЖЖ иметь некое минимальное число записей в дневниках, не уточняется.

Sup Fabrik приобрела LiveJournal у Six Apart в начале декабря 2007 года. Компания пообещала в течение ста дней значительно улучшить ресурс.

Лента.ру