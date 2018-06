В Сети появился игровой сайт для родителей

Компания What They Like, Inc запустила посвященный видеоиграм сайт What They Play, благодаря которому родители смогут проверить, подходит ли определенное компьютерное развлечение для их детей.

На сайте приводятся довольно подробные описания игр и мнения игровых журналистов. Посетители также имеют возможность писать собственные рецензии. Кроме того, все желающие могут выставить возраст (от года до 17 лет), в котором, по их мнению, ребенка можно познакомить с той или иной игрой.

Затем подсчитывается средний результат, который приводится в посвященном игре разделе. Например, хотя Brain Age 2 присвоен рейтинг Everyone (для детей от шести лет), посетители What They Play считают, что знакомиться с этой игрой имеет смысл в возрасте девяти лет. В то же время, шутер Halo 3 (рейтинг Mature, то есть старше 17 лет) подходит для детей от тринадцати лет.

What They Like, Inc заключила договор с Amazon, так что материалы What They Play будут публиковаться и на сайте этого сетевого магазина.

В дальнейшем What They Like, Inc планирует создать аналогичные сайты, посвященный телевизионным программам, кинофильмам и музыке.

Лента.ру