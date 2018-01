Ученые допускают существование жизни на планетах системы Trappist-1

Исследователи пришли к выводу, что на двух экзопланетах, расположенных рядом со звездой TRAPPIST-1, все же возможно существование жизни.

Как пишет Naked Science, о возможности существования жизни на планетах рядом с TRAPPIST-1 ученые спорят очень активно. Пролить свет на некоторые тайны позволило новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of the Sciences.

Исследователи смоделировали звездный ветер - истечение вещества из звезды в межзвездное пространство. Были также проанализированы процессы, которые могут иметь место в атмосферах трех потенциально жизнепригодных планет.

Ученые пришли к выводу, что планеты TRAPPIST-1 g и TRAPPIST-1 h могут в течение более чем миллиарда лет сохранять атмосферы, пригодные для поддержания жизни.

Сами специалисты, впрочем, советуют с осторожностью интерпретировать полученные выводы, так как доказательств того, что планеты действительно обитаемы, на сегодня нет.

TRAPPIST-1 является одиночной звездой в созвездии Водолея, расположенной на удалении 39,5 св. лет от нас. По астрономическим меркам, это очень немного, и это одна из причин, по которым светило привлекло особое внимание. Впрочем, не единственная, пишет Naked Science. Дело в том, что в позапрошлом году ученые нашли рядом с TRAPPIST-1 три экзопланеты. А в 2017-м астрономы выявили еще четыре. При этом три планеты системы находятся в зоне обитаемости, что дало надежду на обнаружение там жизни.

Представление о жизни базируется на земных наблюдениях, а наше Солнце, как известно, является желтым карликом. По своим характеристикам оно очень далеко от TRAPPIST-1, которую классифицируют как красный карлик. Это маленькая и относительно холодная звезда. Такие объекты имеют очень небольшую массу (по звездным меркам) и испускают мало света. Также отмечается, что TRAPPIST-1 отличает высокая, в сравнении с нашим светилом, активность, которая может препятствовать зарождению и поддержанию жизни.

Ранее сообщалось, что астрономы из Обсерватории Конкоя пришли к выводу, что система TRAPPIST-1 может оказаться непригодной для жизни. Они объясняют это тем, что на звезде, вокруг которой вращается семь экзопланет, происходят мощные выбросы плазмы.