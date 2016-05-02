Ученые открыли три потенциально обитаемых планеты

По размеру они похожи на Землю и Венеру, а расстояние до них – 40 световых лет, передает Громадське со ссылкой на журнал Nature.

Отмечается, что открытие принадлежит европейским астрономам.

"Благодаря крайне коротким орбитам эти планеты в 20 и 100 раз ближе к своему светилу, чем Земля к Солнцу. И вообще вся эта система больше напоминает по своим масштабам Юпитер и его спутники, а не полноценную звездную систему наподобие Солнечной системы", - заявил Михаэль Гиллон из университета Льежа в Бельгии.

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Эта звездная система, которая получила название TRAPPIST-1, расположенная в созвездии Водолея, на расстоянии 40 световых лет от Земли. В ее центре расположен холодный и крайне небольшой красный карлик, чья масса примерно в 10 раз меньше солнечной, а сила свечения – примерно в две тысячи раз меньше, чем у Солнца.

Ранее УНИАН сообщал, что астрономы обнаружили космическое тело, которое со времен формирования Солнечной системы находилось на ее окраине, но недавно вышло на околосолнечную орбиту.