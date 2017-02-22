NASA обнаружило три пригодные для жизни планеты (фото, видео)

20:19, 22 февраля 2017
Наука и IT
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Ученые обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из которых условия подходят для существования жизни, поскольку они, предположительно, обладают водой и густой атмосферой. 

Фото NASA

Трансляция пресс-конференции NASA велась на сайте агентства, а описание открытия опубликовано в журнале Nature

Планетную систему TRAPPIST-1 сейчас наблюдают с помощью космического телескопа Hubble, чтобы установить наличие атмосферы на планетах. "Данное открытие может быть существенным шагом в поиске пригодной для жизни среды, мест, которые способствуют жизни", – отметили в NASA.

Звезда TRAPPIST-1 размером с Юпитер и массой 8% солнечной находится примерно в 39 световых годах от нас. 

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Отмечается, что на всех семи планетах потенциально может быть вода, а три находятся на таком расстоянии от звезды, при котором возможно существование жизни. Так, на трех самых близких к звезде планетах может быть слишком жарко для существования жизни, на самой далекой - слишком холодно, поэтому для поисков жизни наиболее интересны три оставшиеся планеты.

Напомним, американское аэрокосмическое агентство NASA в 20:00 начало пресс-конференцию по поводу открытия, сделанного за пределами Солнечной системы.

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