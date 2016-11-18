Ученым удалось повысить эффективность фотосинтеза

Если специалистам удастся повторить опыт на других сельскохозяйственных растениях, они надеются резко повысить урожайность посевов, уменьшив использование удобрений, передает Русская служба Би-Би-Си.

Таким образом агрономы надеются решить проблему голода в менее развитых странах. Однако ученые предупреждают, что в случае успеха повсеместное внедрение растений с улучшенным фотосинтезом возможно лишь через 20 лет.

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Как выяснила группа испытателей, благодаря генетическим модификациям растения продолжали синтезировать энергию даже в тени - при малом доступном количестве дневного света.

Следующий этап - попытка повторить опыт с рисом и кукурузой, для которых уже существует ряд генных модификаций.

Исследование ученых опубликовано в журнале Science. Финансировать дальнейшие испытания готов фонд семьи Гейтс.