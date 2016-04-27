Астрономы обнаружили спутник у одной из самых крупных ледяных карликовых планет

Небесное тело с шифром S/2015 (136472) и именем MK 2 в 1,3 тыс. раз тусклее Макемаке. Спутник вращается вокруг карликовой планеты на расстоянии около 21 тыс. км и в диаметре достигает 160 км. В случае, если MK 2 движется по круговой орбите вокруг Макемаке, период его обращения равен как минимум 12 суткам.

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Форма орбиты важна для выяснения происхождения спутника. В случае, если она круговая, это может означать происхождение MK 2 в результате столкновения Макемаке с другим небесным телом из пояса Койпера (расположенного на расстоянии от 30 до 55 астрономических единиц от Солнца). Если траектория движения MK 2 вокруг карликовой планеты вытянута, спутник мог быть захвачен небесным телом из пояса Койпера несколько миллиардов лет назад.

Открытие MK 2 также может объяснить наблюдаемые при исследовании Макемаке инфракрасные аномалии: несмотря на то, что поверхность карликовой планеты яркая и холодная, ее температура в некоторых районах выше, чем в окружающих областях. Причиной этого может быть темная поверхность небесного тела.

Низкую яркость и серый цвет MK 2 (по сравнению с карликовой планетой) ученые объясняют ее невысокой массой: лед в результате сублимации под действием солнечного излучения переходит в газообразное состояние и таким образом не задерживается на поверхности спутника. Это делает его похожим на комету.

MK 2 астрономы обнаружили при помощи научного инструмента Wide Field Camera 3 космического телескопа Hubble. Для обнаружения спутника у Макемаке использовалась та же техника, что и в 2005, 2011 и 2012 для исследования малых лун Плутона. Наблюдения проводились в апреле 2015 года и только к настоящему времени удалось завершить их анализ. На представленном NASA снимке MK 2 заметен как небольшое яркое тело вблизи Макемаке. В дальнейшем астрономы планируют уточнить параметры орбиты, размеры и массу луны.

Небесное тело стало первым обнаруженным спутником у Макемаке. Открытие MK 2 подтверждает распространенную точку зрения, что каждая крупная карликовая планета имеет спутник. Кроме того, обнаружение луны указывает на общее происхождение Плутона и Макемаке, которые, вероятно, похожи друг на друга по физическим свойствам и строению.

Макемаке, открытая в 2005 году и названная в честь создателя человечества и бога изобилия в мифологии рапануйцев (коренных жителей острова Пасхи), в диаметре достигает 1,4 тыс. км. Карликовая планета находится в 50 раз дальше от Солнца, чем Земля.

Макемаке считается третьей или четвертой по величине карликовой планетой Солнечной системы (после Плутона, Эриды и, вероятно, объекта (225088) 2007 OR10). Международный астрономический союз насчитывает 8 планет и официально признает существование пяти карликовых планет: Церера находится в астероидном поясе (между орбитами Марса и Юпитера), тогда как другие (Плутон, Эрида, Макемаке и Хаумеа) - дальше орбиты Нептуна (в поясе Койпера).