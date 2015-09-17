Астрономы опубликовали снимок галактики-спутника Млечного Пути
08:35, 17 сентября 2015Наука и IT
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Астрономы из Европейской Южной Обсерватории опубликовали новый снимок карликовой галактики Скульптора (The Sculptor Dwarf Galaxy), близкой "соседки" нашей галактики Млечный Путь.
Галактика Скульптора гораздо меньше и старше Млечного Пути / фото ESO
Карликовая галактика Скульптора является галактикой сфероидального типа, одной из четырнадцати известных галактик-спутников Млечного Пути, передает ZN.UA.
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Галактика Скульптора гораздо меньше и старше Млечного Пути. Ее расстояние от Земли - 280 тыс. световых лет. Несмотря на свою относительную близость, она была открыта только в 1937 году, так как составляющие ее звезды очень слабые и показывают слабую концентрацию к центру.
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