Астрономы опубликовали снимок галактики-спутника Млечного Пути

08:35, 17 сентября 2015
Наука и IT
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Астрономы из Европейской Южной Обсерватории опубликовали новый снимок карликовой галактики Скульптора (The Sculptor Dwarf Galaxy), близкой "соседки" нашей галактики Млечный Путь. 

ESO

Карликовая галактика Скульптора является галактикой сфероидального типа, одной из четырнадцати известных галактик-спутников Млечного Пути, передает ZN.UA.

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Галактика Скульптора гораздо меньше и старше Млечного Пути. Ее расстояние от Земли - 280 тыс. световых лет. Несмотря на свою относительную близость, она была открыта только в 1937 году, так как составляющие ее звезды очень слабые и показывают слабую концентрацию к центру.

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