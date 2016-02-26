NASA показало снимок ледяных каньонов на Плутоне

Самый широкий из каньонов (отмеченный желтым цветом на снимке) в ширину достигает 75 км и располагается в непосредственной близости к северному полюсу. В западной и восточной частях снимка видны еще 3 каньона, в ширину достигающие примерно 10 км (отмечены зеленым).

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Возраст этих объектов больше, чем у самого широкого из каньонов. Об этом говорит низкая прочность стенок первого каньона.

Восточнее расположен извилистый каньон (отмечен фиолетовым цветом), достигающий 70 км в ширину и четырех - в глубину. Этот каньон может содержать участки, на которых происходит таяние или сублимация подповерхностного льда, в результате чего происходит обрушение вышележащих твердых слоев.

Как показали полученные New Horizons данные, в районе каньонов (и на северном полюсе вообще) много метанового льда и мало азотного. Ученые объясняют это влиянием солнечного излучения, которое наиболее сильно проявляется в средних и приэкваториальных широтах.

Изображения получены научным инструментом MVIC (Multispectral Visible Imaging Camera) за 45 минут до максимального сближения New Horizons с Плутоном (то есть с расстояния 33,9 тыс. км от его поверхности). Разрешение снимка составляет 680 м на пиксель.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons 14 июля оказалась на максимально близком расстоянии от Плутона и его спутников. В 2019 году она достигнет планетоида 2014 MU69, расположенного на расстоянии 1,6 млрд км от планеты в поясе Койпера.

Основная задача New Horizons - изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, предназначено для сбора данных о наличии магнитосферы у карликовой планеты, составе ее атмосферы, строении поверхности и взаимодействии с Хароном.