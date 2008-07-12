Немцы придумали беспилотник для подводной лодки

Немецкая компания Gabler приступила к созданию беспилотной системы воздушной разведки для подводных лодок, которая получила обозначение VOLANS (coVert OpticaL Airborne reconnaissance Naval adapted System). Об этом сообщает The Register.

Система VOLANS представляет собой герметический контейнер с тремя или более складными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и пусковой катапультой. Контейнер монтируется на многоцелевой телескопической мачте Triple M, которая выдвигается подлодкой в погруженном положении подобно перископу. Вместо беспилотников на мачту также может устанавливаться платформа с дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом или комплектом разведывательной аппаратуры.

БПЛА VOLANS создаются немецкими специалистами на основе запускаемых с руки малоразмерных аппаратов Aladin, которые состоят на вооружении Бундесвера и уже применялись в Афганистане. В базовой версии беспилотник способен вести разведку в течение одного часа в радиусе до 30 километров. Скорость его полета составляет 45-90 километров в час.

После запуска БПЛА VOLANS подводная лодка может убрать мачту с катапультой и, оставаясь вблизи поверхности воды, получать данные воздушной разведки в реальном масштабе времени при помощи выдвижной антенны либо погрузиться на более безопасную глубину и скачать видеоизображение с беспилотников через заданный промежуток времени.

По мнению экспертов, система VOLANS может стать эффективным средством ведения разведки подводными лодками в погруженном положении. В то же время ее применение, по всей видимости, будет ограничено конфликтами низкой интенсивности, поскольку в ходе полномасштабных боевых действий современных флотов беспилотники сделают подводные лодки слишком уязвимыми.

Лента.ру