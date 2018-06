Ученые объяснили происхождение внеземного сигнала "Wow!", полученного в 1977 году

Результаты своих исследований авторы опубликовали в Journal of the Washington Academy of Sciences, а кратко о них сообщает издание New Scientist.

Первоначально ученые исключали, что источником сигнала могут быть другие планеты, околоземные спутники, астероиды и иные тела Солнечной системы. В новом исследовании астрономы попробовали развенчать эту точку зрения. По их мнению, источником Wow! могли быть кометы 266P/Christensen и P/2008 Y2 (Gibbs), транзит которых наблюдался в период с 27 июля по 15 августа 1977 года в окрестности группы звезд Chi созвездия Стрельца, пишет Lenta.ru.

Читайте такжеУченые продолжают искать инопланетные цивилизации у звезды KIC 8462852

Ядра каждой из комет окружены огромными водородными облаками радиусом в несколько миллионов километров. Эти небесные тела были обнаружены после 2005 года и не учитывались при определении источников внеземного сигнала. Небесный источник Wow! находился в районе комет. Астрономы полагают, что излучение их облаков могло стать причиной регистрации сигнала.

С такими выводами согласны не все эксперты. В частности, Джеймс Бауэр из Лаборатории реактивного движения в Пасадине полагает, что излучение кометного облака, как правило, не наблюдается на длине волны 21 сантиметр. Проверить свою гипотезу астрономы надеются 25 января 2017 года (во время транзита 266P/Christensen) и 7 января 2018 (во время транзита P/2008 Y2).

Сигнал Wow! (русское «Ого!») приблизительно соответствует водородной линии (частотой примерно 1420 мегагерц и с длиной волны около 21 сантиметров). Он был зафиксирован 15 августа 1977 года радиотелескопом «Большое ухо» Университета штата Огайо и продолжался 72 секунды. Ученый Джерри Эйман (который и придумал название Wow! ) в рамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) по поиску внеземных цивилизаций принял сильный узкополосный сигнал к северо-западу от шарового звездного скопления M55 в созвездии Стрельца.

Подобный мощный сигнал более никогда не наблюдался. Поскольку водород является самым распространенным химическим элементом во Вселенной, а его излучение без труда проходит сквозь плотную атмосферу Земли, некоторые эксперты посчитали, что Wow! может быть посланием инопланетян.