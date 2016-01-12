В NASA создан отдел по координации планетарной обороны от астероидов и других угроз

Официальное его название - Отдел по координации планетарной обороны (Planetary Defense Coordination Office), передает ТАСС.

Само решение о создании данного отдела было принято еще на прошлой неделе. В NASA его связывают, в частности, с уроками, извлеченными из опыта падения метеорита в Челябинской области России в феврале 2013 года.

Организационно новый отдел по обороне планеты будет входить в состав управления планетарных наук и главного управления научной миссии NASA в Вашингтоне. Главным специалистом по обороне планеты (Planetary Defense Officer) назначен Линдли Джонсон, прежде возглавлявший программу NASA по слежению за околоземными объектами.

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В задачи отдела будет входить выявление астероидов и других объектов, грозящих столкновением с Землей, а также подготовка к принятию мер, необходимых для отражения подобных угроз. Кроме того, новая структура займется координацией таких планов, прежде всего, с Агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Пентагоном. По сообщениям СМИ, для защиты от астероидов не исключается использование направленных ядерных взрывов.

"Выявление и отслеживание астероидов и защита от них нашей планеты - это задачи, к которым NASA, наши межведомственные партнеры (в США) и международное сообщество относятся весьма серьезно, - считает помощник директора NASA Джон Грансфелд. По его утверждению, "хотя в данный момент угрозы столкновения, о которых бы нам было известно, отсутствуют, челябинский "огненный супер-шар" 2013 года и недавний близкий подлет астероида Halloween напоминают нам о том, что необходимо сохранять бдительность и внимательно следить за небом".

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По данным NASA, в настоящее время специалистам известно более чем о 13,5 тысячах околоземных "объектах всех размеров". Более 95% из них обнаружены с 1998 года. Ежегодно перечень пополняют еще около 1,5 тысячи объектов.