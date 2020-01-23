Генетики впервые расшифровали ДНК древних людей возрастом 8 тысяч лет

Ученые изучили ДНК из костей сразу четырех древних камерунцев. Все они были детьми от 4 до 15 лет.

Ведущие палеогенетики мира впервые смогли взять образцы ДНК из останков древних Homo sapiens, которые жили на территории Африки в каменном веке, и использовать их геномы для изучения истории последних этапов эволюции человека.

Читайте такжеВ ледниках Тибета нашли 28 ранее неизвестных вирусов

Выводы ученых и геномы древних африканцев были опубликованы в статье в журнале Nature, передает Урядовий кур'єр.

«Мы почти ничего не знаем о структуре популяций древних людей, которые жили в Африке к югу от Сахары. Мы получили первые полные геномы людей, живших в пещере Шум Лака на западе Камеруна примерно 8-3 тысячи лет назад. Этот регион считается прародиной группы народов банту», – пишут исследователи.

Дэвид Рейч, известный палеогенетик из Гарвардского университета (США), а также другие ведущие специалисты в этой области изучили останки 18 древних жителей Африки, недавно найденных в пещере Шум Лака на западе Камеруна. Их кости, чей возраст составлял 8 тысяч и 3 тысячи лет, были найдены в слоях, связанных с концом каменного и бронзового века.

Ученые не надеялись на успех, однако им очень сильно повезло, остатки ДНК, пригодные для восстановления фрагментов полного генома, присутствовали в достаточном количестве в костях сразу четырех древних камерунцев. Все они, как отмечают генетики, были детьми, чей возраст составлял от 4 до 15 лет. Один из скелетов принадлежал четырехлетней девочке, а остальные три – мальчикам.

Их можно было разбить на две пары довольно близких родственников. Это говорит о том, что пещера Шум Лака была своеобразным «семейным кладбищем», которое жители западного Камеруна использовали подобным образом в течение многих тысяч лет.

Фрагменты генома сохранились в останках всех детей непривычно хорошо, что впервые позволило ученым не только изучить отдельные части митохондриальной ДНК, которая передается от матери к детям, или мужской Y-хромосомы, но и другие части генетического кода. Это в свою очередь дало Рейчу и его коллегам уникальный шанс раскрыть историю миграций возможных предков народов банту, которые жили в этом регионе примерно 10-15 тысяч лет назад.

Читайте такжеУченые выяснили, передается ли алкоголизм по наследству

Вопреки ожиданиям ученых, жители пещеры Шум Лака были прямыми предками или даже близкими родственниками современных представителей народа банту. Они были ближе к охотникам-собирателям, которые живут сегодня в Центральной и Восточной Африке, чем к народам, населяющих Камерун и другие экваториальные и тропические страны континента, расположенных к югу от Сахары.

Это открытие, как отмечают исследователи, говорит о том, что человечество очень быстро разделилось сразу на четыре больших ветки после появления первых Homo sapiens. Их расчеты показывают, что это произошло примерно 200-250 тысяч лет назад, задолго до того, как предки людей, живущих за пределами Африки, покинули этот континент.

В прошлом ученые считали, что различные африканские народы постепенно отщеплялись от древа эволюции нашего вида, однако Рейч и его коллеги предполагают, что много подобных событий, например, образование групп южных и центральноафриканских охотников-собирателей, происходили практически одновременно друг с другом. Это значительно усложняет картину эволюции человечества и говорит о том, что важнейшие этапы эволюции Homo sapiens проходили именно в это время.