Найдены древнейшие останки Homo sapiens за пределами Африки

Обнаруженные в Греции фрагменты черепа возрастом 200 тысяч лет относятся ко времени первой, еще неудачной попытки Homo sapiens закрепиться в Евразии.

Около 40 лет назад в пещере Апидима на западном побережье Греции были найдены останки костей задней части черепа. Новый анализ ученых из Греции и Германии показал, что окаменелостям более 200 тысяч лет. Таким образом они оказались древнейшей находкой людей нашего вида за пределами Африки.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Naked Science.

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В 1970-х раскопки в Апидиме, обнаружили частичные останки, которые могли принадлежать шести-восьми людям эпохи плейстоцена. Образец Apidima 2 удалось определить как фрагменты черепа неандертальца и датировать возрастом 170 тысяч лет. Образец Apidima 1 тщательному изучению не подвергался и также считался неандертальским. Однако теперь ученые использовали компьютерную томографию и из фрагментов реконструировали 3D-модель задней части черепа. Она оказалась закруглена, что характерно для представителей H. sapiens, а никак не для неандертальцев с их вытянутыми черепными коробками.

Благодаря уран-свинцовому методу датирования удалось установить возраст останков - 210 тысяч лет. Напомним, не так давно древнейшими останками людей за пределами Африки были названы образцы возрастом около 170 тысяч лет, найденные в Израиле. Вместе с тем генетические данные указывают, что первый выход наших предков в Евразию состоялся еще 220 тысяч лет назад. Так что греческая находка полностью укладывается в современные представления о древних миграциях сапиенсов.

По-видимому, Apidima 1 относится к периоду первой попытки сапиенсов закрепиться в Евразии - попытки не слишком удачной, после которой здесь снова воцарились неандертальцы. От той волны сохранились лишь каменные орудия и кости, поверх которых обнаруживаются лишь неандертальские останки. Следующая попытка сапиенсов закрепиться в Евразии состоялась 50-70 тысяч лет назад и была успешной.

Как сообщал УНИАН, ученые на Филиппинах нашли останки ранее неизвестного вида человека, который проживал более 50 тысяч лет назад.