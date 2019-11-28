В Сибири нашли останки щенка возрастом 18 тысяч лет

Поскольку труп животного был в вечной мерзлоте, то останки сохранились почти идеально.

На территории Сибири нашли останки щенка, которым 18 тыс. лет. Поскольку труп животного был в вечной мерзлоте, то останки сохранились почти идеально: с шерстью, молочными зубами, усами, ресницами и носом.

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Ученые назвали щенка Догором. Он умер в возрасте двух месяцев, но из-за чего – неизвестно. Первые тесты ДНК, проведенные специалистами из Шведского центра палеогенетики, не дали узнать, к какому животному он принадлежит – к собакам, современным волкам, древним волкам или к их общему древнему предку. Поэтому изучение останков продолжается, сообщает ТСН со ссылкой на Naked Science.

"У шведского центра самый большой в Европе банк ДНК всех собак мира, но в этом случае они не смогли идентифицировать его с первой попытки. <…> Одна из причин, почему возникли трудности, в том, что это животное именно того возраста, когда произошло разделение видов. <…> Волк и собака разделились как виды 15-40 тыс. лет назад", - рассказал профессор эволюционной генетики Лев Дален.

Тем не менееавторы исследования настаивают, что Догор - самая древняя собака из обнаруженных на сегодняшний день.