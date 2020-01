Ученые нашли кратер от столкновения Земли с крупнейшим в истории метеоритом

Наша планета пережила мощный удар космического тела примерно 790 тсяч лет назад.

После почти столетия поисков ученые обнаружили кратер, который остался от столкновения Земли с крупнейшим за всю ее историю метеоритом. Следы чрезвычайного влияния космического тела, который протаранил нашу планету примерно 790 тысяч лет назад, наблюдались на 20% Восточного Полушария. Это 10-я часть всей поверхности Земли.

Как пишет Daily Star, доказательствами столкновения служат черные подобные стеклу образования, которые называют тектитами. Об этом говорят авторы исследования, опубликованного недавно в Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

"Большой кратер, из которого эти тектиты происходят, не удавалось найти на протяжении столетия. Хотя достаточно давно улики указывали на местность где-то на территории Индонезии", - говорится в статье.

Команда ученых теперь убеждена, что кратер с диаметром около 15 километров расположен на юге Лаоса. Существует разумное объяснение, почему так долго его не удавалось найти. Кратер похоронен под 910-километровым молодым вулканическим полем. Лишь изучение тектитов позволило определить точно, где именно гигантский метеорит ударил нашу планету.

Когда место удара было определено, ученые провели замеры магнитного поля в поисках "гравитационных аномалий", которые указывали бы на наличие большого скрытого кратера. И очень быстро они нашли эти доказательства.