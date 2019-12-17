Трезуб и Солярис - страны выбрали имена для 112 экзопланет и их звезд

В результате на карте звездного неба появились не только Солярис, но и Диво, Петра, Трезуб и еще две сотни новых названий.

В созвездии Пегаса, на расстоянии около 160 световых лет от Земли, находится небольшая звезда - оранжевый карлик, по весу и размеру чуть уступающий нашему Солнцу. А вокруг него вращается огромная экзопланета - газовый гигант диаметром больше Юпитера.

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До сегодняшнего дня у звезды не было собственного имени, астрономам она была известна как BD+14°4559. Но сегодня карлик получил официальное название - Солярис, в честь знаменитого романа Станислава Лема, передает Би-би-си. Гигантскую экзопланету назвали Пиркс.

Имена обоих небесных тел были выбраны в результате национального голосования в Польше - их выбрали из почти 3000 вариантов.

Точно такой же конкурс прошел еще в 111 странах по всему миру - и сегодня Международный астрономический союз подвел его итоги, присвоив имена более чем сотне планет за пределами Солнечной системы и такому же количеству звезд, вокруг которых те обращаются.

В результате на карте звездного неба появились не только Солярис, но и Диво, Петра, Трезуб и еще две сотни новых названий.