Ученые записали страшную «песню» магнитного поля Земли во время бури на Солнце

Удар бури на Солнце по магнитному полю Земли стал причиной возникновения жуткой «песни». И ученым удалось ее записать. Проанализировав данные с космического аппарата Cluster, принадлежащего Европейскому космическому агентству, исследователи обнаружили, что солнечная буря «глубоко модифицирует» пространство сразу под магнитным полем.

Это открытие может помочь найти способы смягчить потенциальное сокрушительное влияние, — пишет Newsweek. Солнце постоянно излучает поток заряженных частиц, который называют солнечным ветром. Земля защищена от него магнитным полем. Оно не позволяет частицам проникать в атмосферу.

Однако, взрывы на поверхности звезды может создать огромные облака заряженных частиц и радиации. Если они будут направлены к Земле, их удар может вывести из строя спутниковые системы, вызвать обесточивание и повлиять на системы GPS.

Считается, что мощная буря на Солнце сегодня может нанести человечеству убытки на триллионы долларов. Понимание, что именно происходит во время ударов солнечной бури, может помочь разработать стратегии по смягчению последствий.

В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical research Letters, команда исследователей во главе с Люсиль Турк из Университета Хельсинки использовала данные миссии Cluster. Они обнаружили, что ее орбитальные аппараты в период с 2001 до 2005 года пережили шесть солнечных бурь и записали магнитные волны, образованные в регионе, где частицы из Солнца сталкиваются с Землей. Эти волны были переведены в частоты, которые люди способны слышать. Таким образом, появилась причудливая «песня» магнитного поля Земли.

