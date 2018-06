Ученые выдвинули новую гипотезу о создателях цивилизации майя

К такому выводу пришли американские археологи, авторы статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Lenta.ru.

Ранее историки были уверены, что все древние города майя возникли на основе земледельческих общин, а крупные религиозные сооружения строились последними.

Исследование Такеси Иномата из Университета штата Аризона в Таксоне опровергло эту теорию: ученый выяснил, что в поселениях сначала возводились храмы и площадки для церемоний, и делали это кочующие охотники. Только спустя сотни лет вокруг культовых сооружений появилось большое количество жилых построек, а затем и города.

Такеси Иномата 10 лет вел раскопки на развалинах Сейбаля. Город, площадь которого составляла десятки квадратных километров, известен как один из крупнейших церемониальных центров майя, включающий более 600 зданий. Археолог выяснил, что жилые районы в нем возникли гораздо позже храмов и пирамид.

Воссоздал Такеси Иномата и подробную хронологию города, начиная с 950 года до нашей эры. По его мнению, первыми строителями были охотники, рыбаки и собиратели, проводившие на территории Сейбаля коллективные ритуалы. Жили они во времянках и по завершении церемоний расходились по окрестным лесам.

Даже 250 лет спустя, когда главные храмы и пирамиды уже были построены, постоянно в Сейбале проживала лишь небольшая элитная группа. Только в 200-х годах до нашей эры там появилось постоянное население.

Такеси Иномата также выяснил, что Сейбаль был не просто первым крупным городом майя, но и, вероятно, древнейшим церемониальным комплексом во всей Центральной Америке. Археолог предполагает, что первые строения в Сейбале были возведены за 200 лет до Ла Венты, столицы ольмеков (которых раньше считали учителями майя).

Другие историки с интересом восприняли гипотезу Такеси Иноматы о зарождении Сейбаля, однако указывают на то, что постоянное жилье из дерева могло сгнить и исчезнуть бесследно, что создает ложное впечатление о первичности каменных храмов.