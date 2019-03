Легендарная игра Call of Duty выйдет на мобильных платформах (видео)

Новая игра разработана эксклюзивно для Android и iOS.

Компании Activision и Tencent сообщили, что игра Call of Duty: Mobile выйдет в Северной и Южной Америке, странах Европы и других регионах и будет бесплатной.

Геймеры уже могут пройти предварительную регистрацию, чтобы получить игру первыми, пишет "Новое время".

После успешного запуска бета-версии Call of Duty, компания Activision теперь пытается проникнуть на мобильную сцену с помощью Call of Duty: Mobile. Компания старается предоставить опыт Call of Duty в новом жанре "Королевская битва" на мобильных устройствах.

Новая игра разработана эксклюзивно для Android и iOS студией Timi, дочерней компанией Tencent.

В бета-версии игры были представлены многопользовательские режимы, такие как Free4All, Search & Destroy, Team Deathmatch и Frontline, а также режим зомби для одиночного игрока. Вы также можете играть за некоторых из наиболее знаковых персонажей из вселенной CoD, а также настраивать своего персонажа и оружие, используя внутриигровую валюту.

Call of Duty: Mobile использует мобильный игровой движок Unity. Создатели обещают представить достоверный уровень исполнения перестрелок и реалистичную физику транспортных средств.

Обратите внимание, что предыдущая бета-версия может больше не работать, и файл apk, возможно, был обновлен по мере развития бета-версии.

Что касается минимальных технических требований к вашему гаджету, можно с уверенностью предположить, что игра будет работать правильно на флагманах и устройствах среднего уровня. "Однако, если у вас устройство нижнего уровня, вы должны быть готовы к проблемам с нагревом и сбоям в работе", - отмечают журналисты XDA Developers.