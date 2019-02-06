Ученые выяснили, когда кенгуру научились прыгать

Анализ костей предков кенгуру показал, что они умели передвигаться прыжками уже 20 миллионов лет назад.

Ученые из Уппсальского университета (Швеция) рассмотрели фрагментированные кости конечностей, которые остались от предков кенгуру, и выяснили, что их обладатели умением прыгать 20 миллионов лет назад, что опровергло устоявшуюся теорию происхождения этого навыка.

Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science, передает Naked Science.

Эволюция представителей семейства кенгуровых (Balbaridae) остается одной из самых интересных загадок животного мира. Большая часть останков датируется двумя миллионами лет.

Поэтому существовала теория, которая связывала появление прыжков с изменением климата Австралии. Согласно ей, как только климат стал более сухим, кенгуру приходилось покрывать большие расстояния, чтобы получить необходимое количество пищи. Прыжки для этого подходили лучше других способов передвижения.

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Исследование задних конечностей более древних предков опровергло эту гипотезу.

Предшественник кенгуру по имени Nambaroo gillespieae жил 20 миллионов лет назад, его представители вымерли 10-15 миллионов лет назад. Сохранился всего один полный скелет этого животного. Его форма говорила о том, что зверь передвигался на четырех ногах и не умел прыгать, отчасти поэтому возникла теория, связывающая прыжки с климатом.

Бенджамин Кир (Benjamin Kear) и его коллеги из Уппсальского университета проанализировали более раздробленные останки Nambaroo gillespieae: лодыжки, икроножные кости и когти. Они пришли к выводам, что среди семейства кенгуровых существовали разные животные: одни могли галопировать, другие - прыгать, третьи - лазать по деревьям, а четвертые - ходить на двух ногах.

Ученые обратили внимание, что частично такое разнообразие сохраняется и сегодня: еще остаются малоизвестные кенгуровые крысы (rat kangaroos) и древесные кенгуру (tree kangaroos).

По мнению Кира, именно это разнообразие в способах передвижения обеспечило успех выживаемости семейства. При этом прыжки восходят практически к началу эволюции кенгуру.