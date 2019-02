Сразу три поколения iPhone не смогут обновиться до новой iOS - СМИ

iOS 13 будет недоступна на iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

Все устройства, которые работали под управлением iOS 11, в свое время смогли обновиться до iOS 12. Но с iOS 13 все будет иначе.

iOS 13 будет недоступна на iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, сообщает Appleinsider со ссылкой на израильский сайт The Verifier.

Что касается iPad, эксперты считают, что Apple откажется от поддержки iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad Air 2 и, возможно, iPad mini 4. iPod touch шестого поколения указан как устройство, которое также будет несовместимо с iOS 13.

Apple стремится как можно дольше поддерживать старые устройства. И iOS 12, и iOS 11 предерживались моделями iPhone от 5s и старше , iPad mini 2 и новее, а также iPad Air и новее. На момент запуска iOS 12 некоторым из этих устройств было пять лет. Поэтому сценарий отказа сразу от нескольких поколений смартфонов кажется маловероятным. Правда, iPhone 5s и iPhone SE все же вряд ли получат апдейт.

Сайт утверждает, что в дополнение к отказу от поддержки iOS 13 на широком диапазоне устройств Apple также ограничит некоторые функции iOS 13, чтобы «заставить как можно больше пользователей обновиться до последних моделей iPhone». Действительно, иногда функции iOS ограничиваются только новыми устройствами из-за аппаратных ограничений.

Как сообщал УНИАН, Apple отключила групповые звонки FaceTime из-за бага, позволявшего шпионить за людьми/