СМИ: Facebook создает соцсеть для "белых воротничков"

Facebook работает над сайтом Facebook at Work, чтобы закрепиться на корпоративном рынке, где ему придется конкурировать с Google, Microsoft и LinkedIn. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Lenta.ru.

Новый ресурс будет поддерживать чаты среди коллег, использоваться для поддержания профессиональных связей и совместной работы с документами, конкурируя с Google Drive и Microsoft Office.

Новый сайт по внешнему виду выполнен в стиле Facebook, например, есть новостная лента и группы. Однако, позволит пользователям работать на нем отдельно от персональной странички в Facebook, где они часто постят праздничные фотографии, ведут политические баталии и размещают глупые видео. В компании Facebook от комментариев отказались.

Сайтом уже пользуются сотрудники Facebook в своей ежедневной работе и время от времени обсуждается подключение к нему сотрудников сторонних компаний. Проект был запущен в прошлом году и близится время его официальной презентации. Часть сотрудников, работающих над сайтом базируется в Лондоне.

Новый проект Facebook может потеснить на рынке LinkedIn — соцсеть для профессионалов, которая имеет 90 миллионов активных пользователей. Сейчас LinkedIn является главным сайтом для бизнес-сообщества. Кроме того, Facebook at Work может конкурировать с почтовой службой Microsoft Outlook, редактором файлов Office и корпоративной социальной сетью Yammer, которую американская компания купила в 2012 году за 1,2 миллиарда долларов. Также ресурс Facebook составит альтернативу облачным сервисам Google: хранилищу файлов, чату и почте.

Для выхода на корпоративный рынок Facebook придется убедить корпорации в безопасности использования его сервисов и, в частности, в том, что информация из чатов не попадет к конкурентам. При этом многие компании запрещают доступ к Facebook на рабочем месте, так как опасаются, что сотрудники будут тратить время на социальные сети вместо непосредственного выполнения своих обязанностей.

Социальная сеть Facebook сейчас насчитывает 1,35 миллиардов пользователей, которые пользуются ей ежемесячно. Две трети от этого числа выходят в соцсеть каждый день. В настоящее время основной задачей для компании является выстраивание понятной экономики. Кроме того, компанию критиковали за обращение с пользовательскими данными, в результате чего, ей пришлось повысить количество информации, скрытой по умолчанию. Сейчас в Facebook введено шифрование данных после прошлогоднего заявления Эдварда Сноудена о легкости доступа к данным пользователей со стороны Агентства национальной безопасности.