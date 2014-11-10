На Facebook ввели гибкие настройки ленты новостей

Ниже в том же окне Facebook показывает список тех, от кого отписан пользователь.

Об этом пишет Medusa.

Кроме того, теперь можно ограничить число постов от определенного пользователя. Для этого нужно нажать на серую стрелочку в правом верхнем углу поста и выбрать пункт «Я не хочу это видеть». После этого появится пункт — «Показывать меньше постов от этого пользователя».

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На мобильных устройствах настройки уже доступны. В меню появились отдельные «Настройки ленты новостей».

В веб-версии новые настройки работают пока не у всех. В приложении опции появятся в течение нескольких недель.