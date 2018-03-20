Основатель Telegram ответил на угрозы властей РФ заблокировать мессенджер

20:21, 20 марта 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

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«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит личные данные своих пользователей, не принесут результата. Telegram будет отстаивать свободу и конфиденциальность», – написал Дуров.

Как сообщает Радио Свобода, 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ спецслужбы, которым ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей (около 370 тысяч гривень) за отказ передать ключи для шифрования информации.

После этого «Роскомнадзор» заявил, что требует от Telegram предоставить эти ключи ФСБ в течение 15 дней. После этого ведомство может обратиться в суд для блокировки Telegram.

Обязанность предоставлять Федеральной службе безопасности информацию для расшифровки сообщений в системах интернет-общения ввели в России в 2016 году принятием пакета законов, которые имеют в первую очередь антитеррористическое направление. Российские спецслужбы утверждают, что террористы координируют свои действия с помощью таких систем с высоким уровнем шифрования и защиты, как, в частности, мессенджер Telegram.

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Теги: #мессенджер#Павел Дуров