Основатель Telegram ответил на угрозы властей РФ заблокировать мессенджер

Павел Дуров заявил, что угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит личные данные своих пользователей, не принесут результата.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не будет предоставлять ФСБ России ключи для расшифровки переписки пользователей.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

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«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит личные данные своих пользователей, не принесут результата. Telegram будет отстаивать свободу и конфиденциальность», – написал Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

Как сообщает Радио Свобода, 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ спецслужбы, которым ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей (около 370 тысяч гривень) за отказ передать ключи для шифрования информации.

После этого «Роскомнадзор» заявил, что требует от Telegram предоставить эти ключи ФСБ в течение 15 дней. После этого ведомство может обратиться в суд для блокировки Telegram.

Обязанность предоставлять Федеральной службе безопасности информацию для расшифровки сообщений в системах интернет-общения ввели в России в 2016 году принятием пакета законов, которые имеют в первую очередь антитеррористическое направление. Российские спецслужбы утверждают, что террористы координируют свои действия с помощью таких систем с высоким уровнем шифрования и защиты, как, в частности, мессенджер Telegram.