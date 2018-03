Основатель Telegram ответил на угрозы властей РФ заблокировать мессенджер

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не будет предоставлять ФСБ России ключи для расшифровки переписки пользователей.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит личные данные своих пользователей, не принесут результата. Telegram будет отстаивать свободу и конфиденциальность», – написал Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.