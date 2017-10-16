В России Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить данные ФСБ
ФСБ хотела получить ключи от переписки пользователей.
Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы оштрафовал разработчиков мессенджера Telegram на 800 тыс. руб. за отказ передать ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение оглашено в зале судебного заседания.
«Признать Telegram. виновным в совершении административного правонарушения. Назначить административное наказание в виде административного штрафа 800 тыс. руб.», - заявил судья.
Читайте такжеTelegram готов "прекратить связи" с Россией и Ираном из-за давления властей
Отмечается, что ФСБ направило руководству мессенджера запрос о предоставлении данных 12 июля 2017 года. Требование ведомства нужно было выполнить до 19 июля, однако этого не сделали. ФСБ заинтересовали шесть номеров телефонов, которые используют Telegram.
Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Limited Liability Partnership суд зарегистрировал 27 сентября.
Компанию обвинили по части 2 статьи 13.31 КоАП (Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет»).
В этот же день создатель Telegram Павел Дуров заявил, что на руководство мессенджера составили административный протокол о нарушении «закона Яровой», согласно которому нужно предоставлять российским правоохранителям информацию о пользователях.
*** Telegram - приложение в смартфонах для общения. В феврале 2014-го программа прошла первый пик популярности, предложив замену WhatsApp и Viber.