Странный арт-объект в соцсетях прозвали "женой белого ходока" и "дьяволенушкой".

В российском селе Новая Аленовка (Нововоронеж) выставят на торги напугавший местных жителей "жуткий" памятник Аленке, который стал мемом в сети.

Читайте также"Жуть жуткая": памятник Аленке напугал россиян, его снесут (фото)Как пишет "Сноб", часть денег с продажи планируется направить на благотворительность.

По словам замглавы администрации Алексея Дорошенкова, арт-объект создал подрядчик по заказу общественной организации "Совет ветеранов". Теперь изготовитель выкупит свое произведение, выставит его на аукцион и продаст.

Сколько денег от продажи направят на благотворительность, решат после подписания соглашения с подрядчиком. По словам Дорошенкова, десятки желающих хотят выкупить памятник. Звонят и из компаний, и частные лица.

Памятник Аленке в России: подробности

Памятник основательнице села Новая Аленовка установили 18 декабря, однако он простоял всего три дня.

Местные жители раскритиковали арт-объект, а в соцсетях его прозвали "женой белого ходока" и "дьяволенушкой".

В местной администрации тогда заверили, что не тратили на создание скульптуры бюджетных денег.

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Автор: Катерина Шварц