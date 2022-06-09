Ограничения будут действовать бессрочно.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина. Под ограничения, кроме российского лидера, попали еще 34 человека, в том числе Дмитрий Песков, Михаил Мишустин и Сергей Шойгу.

Об это говорится в тексте указа президента Украины №400/2022.

В документе указано, что санкции ввели бессрочно. В отношении верхушки российской власти ввели следующие ограничения:

блокирование активов и имущества;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет любое пересечение украинской границы, вхождение в территориальные воды и воздушное пространство Украины;

запрет на сделки по ценным бумагам;

отказ в предоставлении виз;

лишение государственных наград Украины;

запрет на использование украинских радиочастот;

запрет на приватизацию и аренду имущества в Украине;

прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;

запрет на передачу технологий;

запрет на владение земельными участками и прочее.

Всего в санкционный список попали 35 человек, которые является представителями власти РФ, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава правительства РФ Михаил Мишустин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и прочие.

Указ Зеленского вступает в силу со дня его публикации.

Как ранее сообщал УНИАН, международная рабочая группа Ермака-Макфола представила Дорожную карту индивидуальных санкций, которая предполагает введение санкций против 100 тысяч человек.

По предложенной процедуре, НАЗК должно сформировать и обнародовать перечень лиц, которые отвечают критериям санкций, и отправить его правительствам стран, которые готовы ввести эти санкции. Соответственно последние должны объявить о санкциях в отношении этих лиц с определенной даты.

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