Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина. Под ограничения, кроме российского лидера, попали еще 34 человека, в том числе Дмитрий Песков, Михаил Мишустин и Сергей Шойгу.
Об это говорится в тексте указа президента Украины №400/2022.
В документе указано, что санкции ввели бессрочно. В отношении верхушки российской власти ввели следующие ограничения:
- блокирование активов и имущества;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет любое пересечение украинской границы, вхождение в территориальные воды и воздушное пространство Украины;
- запрет на сделки по ценным бумагам;
- отказ в предоставлении виз;
- лишение государственных наград Украины;
- запрет на использование украинских радиочастот;
- запрет на приватизацию и аренду имущества в Украине;
- прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;
- запрет на передачу технологий;
- запрет на владение земельными участками и прочее.
Всего в санкционный список попали 35 человек, которые является представителями власти РФ, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава правительства РФ Михаил Мишустин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и прочие.
Указ Зеленского вступает в силу со дня его публикации.
Как ранее сообщал УНИАН, международная рабочая группа Ермака-Макфола представила Дорожную карту индивидуальных санкций, которая предполагает введение санкций против 100 тысяч человек.
По предложенной процедуре, НАЗК должно сформировать и обнародовать перечень лиц, которые отвечают критериям санкций, и отправить его правительствам стран, которые готовы ввести эти санкции. Соответственно последние должны объявить о санкциях в отношении этих лиц с определенной даты.