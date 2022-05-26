Российские женщины жалуются, что им не говорят, где именно находятся их мужчины.

Жены и матери российских военнослужащих из 234-го псковского полка написали петицию, чтоб забрать оккупантов с войны в Украине.

Но Россия, как известно, - не та страна, где можно протестовать, пишут СМИ в Telegram.

"Мы не можем вам ничем помочь, потому что сейчас есть закон об иноагентах… Любой наш манёвр может закончиться печально для нашей организации", - услышали в ответ женщины в комитете солдатских матерей.

Российские женщины жалуются, что им не говорят, где именно находятся их мужчины. На многочисленные запросы не отвечают ни в части, где служат военные, ни в Москве, ни в Минобороны РФ.

Ранее, как писал УНИАН, Россия продолжает нести потери в Украине. Так, днями стало известно, что львовские десантники уничтожили подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии российских войск, город Псков.

Ранее сообщалось, что защитники Украины уничтожили более 29 тысяч оккупантов. За минувшие сутки военные ликвидировали еще 150 российских военных.

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