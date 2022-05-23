Россия продолжает нести потери в Украине.

Львовские десантники уничтожили подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии российских войск.

Об этом в Фейсбуке сообщает командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"В одном из районов выполнения задач, воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые машины и четырнадцать оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, город Псков", - говорится в сообщении.

Как сообщают в командовании, в личных документах одного из уничтоженных захватчиков – старшего лейтенанта Романа Локоткова – указано, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Ранее сообщалось, что защитники Украины уничтожили более 29 тысяч оккупантов. За минувшие сутки военные ликвидировали еще 150 российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: