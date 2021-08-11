По одной из версий, убийца сначала расчленил женщину, а потом выпрыгнул из окна. По другой версии, в деле замешан кто-то третий.

В московской квартире нашли женщину с отрезанной головой и вырезанным сердцем. Предполагаемый убийца покончил с собой. Но следователи допускают, что в деле замешан третий человек.

Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Во вторник вечером в полицию поступила информация об обнаружении трупа возле дома на улице Никулинская. По предварительным данным, мужчна покончил с собой. Когда правоохранители поднялись в квартиру, из которой он выпал, то нашли там расчлененный труп женщины. При том, что голова и сердце лежали в пакете в коридоре. Сама женщина скончалась от ножевых ранений.

По одной из версий, мужчина сначала расчленил женщину, а потом покончил с собой. Но проверяется также версия двойного убийства. Так как у погибшего также имеется ножевое ранение. Не исключено, что в квартире был кто-то третий.

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По предварительной информации, погибший мужчина - 46-летний житель Новосибирска, женщина - 41-летняя жительница Кемеровской области. На данный момент ведется расследование.

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Автор: Денис Прядко