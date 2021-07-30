42-летний подполковник Антон Безчетвертев сбил на автомобиле 15-летнюю девочку, которая вышла на вечернюю пробежкуа, а затем ее зарезал.

Очевидица убийства 15-летней школьницы Кати российским подполковником в Самарской области помогла восстановить хронологию инцидента.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

В 21:00 42-летний подполковник Антон Безчетвертев сбил на автомобиле 15-летнюю девочку, которая вышла на пробежку. Он якобы хотел помочь пострадавшей, но та начала кричать и отбиваться. Мужчина испугался, что кто-то может услышать, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся.

В 22:00 местная жительница увидела, как неизвестный прижал девушку к земле, а после уехал на белом кроссовере. Спустя полчаса полиция обнаружила труп убитой с множеством ножевых ранений в области шеи.

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Владельцем автомобиля оказался 68-летний пенсионер. Но машину он три года назад отдал супругу дочери - подполковнику полиции. После этого полицейские сразу отправились домой к подозреваемому.

Напомним, в убийстве девочки подозревается подполковник полиции. Его задержали сотрудники службы собственной безопасности полиции и передали следственным органам. Полицейского уволили по дискредитирующим обстоятельствам, добавили в МВД.

Автор: Денис Прядко