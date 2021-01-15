Утром у оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского, который является однофамильцем президента Украины, прошел обыск. У него забрали ноутбук и телефон.

В Москве задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского – однофамильца действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом «Медиазоне» сообщил руководитель юридического отдела фонда Вячеслав Гимади.

Он уточнил, что, по словам жены Зеленского, его из дома увезли в управление Следственного комитета по Москве.

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Позднее глава «Агоры» Павел Чиков уточнил, что против мужчины возбудили дело о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) из-за сообщения в Twitter, написанного после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной в октябре прошлого года:

«Ирина, простите нас, простите что позволяем это… Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте пи**ить эту недовласть», - написал он, обращаясь к Путину, Пескову, Володину «и прочим мразям».

По словам адвоката Мансура Гильманова, как сообщает «Лентач», утром у Зеленского прошел обыск. У него забрали ноутбук и телефон. Также он добавил, что силовики ударили Зеленского по голове.

Что известно о деле Славиной, которая совершила акт самосоженния

Главный редактор издания Koza Press Ирина Славина совершила акт самосожжения 2 октября, что зафиксировали видеокамеры.

Накануне трагедии женщина оставила сообщение в социальной сети, чтобы в ее смерти обвиняли Российскую Федерацию.

Известно, что 2 октября в доме Славиной состоялся обыск по уголовному делу, которое ее родные называют сфальсифицированным.

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Автор: УНИАН