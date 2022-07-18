Российский военный понимает, что РФ не хочет забирать его из плена.

Захваченный в плен оккупант со смехом рассказал, что стал "ненужным" России. Военного не забирают из Украины. Более того, ему понизили зарплату. Командование даже не скрывает причин - оккупанту стали меньше платить, ведь он попал в плен.

Об этом разведчик Андрей Флеер рассказал в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину.

Оккупант базировался в Чернобаевке. Он вспоминает, что оттуда РФ "Уралами" вывозила останки своих "двухсотых". Пленный русский сержант, поначалу отказывался от интервью. Он боялся что дома за это его накажет ФСБ. Однако вскоре военный передумал и сам попросил о разговоре на камеру, так он надеется поскорее попасть обратно в РФ, так о нем могут вспомнить.

Когда оккупант позвонил своей родственнице, он со смехом объяснил, почему РФ не забирает его из плена. По словам россиянина, он попросту стал "ненужным" своей стране.

Родственница рассказала, что военному даже понизили зарплату. РФ считает, что не нужно выплачивать обещанные деньги тем, кто уже попал в плен. Оккупант полностью разочарован, он сожалеет о своем решении отправиться в Украину и попросту хочет поскорее оказаться дома. Однако РФ не спешит его обменивать и забирать. Пленный узнал, что его нет в списках на обмен.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ отправляет бурятов-отказников в СИЗО под Луганском и не дает им вернуться домой.

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