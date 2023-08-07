Захарова прокомментировала украинскую формулу мира, которая и стала предметом обсуждений в ходе саммита в Саудовской Аравии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разразилась новой тирадой о войне в Украине. В этот раз поводом стал недавний саммит по украинской формуле мира, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия) и на который Россию не позвали.

Ее комментарий опубликовали в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ. Захарова заявила, что саммит в России "приняли к сведению" и надеются, что "единомышленними по БРИКС и другие партнеры" поделятся с Москвой впечатлениями об этой встрече.

Также Захарова прокомментировала формулу мира Зеленского, которая и стала предметом обсуждений в ходе саммита в Саудовской Аравии.

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"Ни один из её пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. (...) Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости. Действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями", – выдала представительница российского МИД.

Другие заявления Захаровой

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова не раз отличалась не самыми разумными заявлениями о войне в Украине и нашем государстве в целом. Не так давно она заявила, что украинцы "хотят Путина в качестве президента". По ее мнению, именно поэтому в нашей стране его и ненавидят.

Не оставила без внимания Захарова и передачу Украине кассетных боеприпасов. Такой шаг Соединенных Штатов она назвала проявлением "антироссийского курса США", который превратит их в "фактически соучастника в минировании территории". Однако тот факт, что с начала войны РФ активно "усевает" этими припасами мирные города Украины, она почему-то решила не упоминать.

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