Захарова заявила, что передача Украине кассетных боеприпасов - это проявление "антироссийского курса США".

На фоне заявления США о готовности передать Украине кассетные боеприпасы для защиты от России, пресс-секретарь Министерства иностранных дел агрессора Мария Захарова заявила, что данное решение - "антироссийский курс США".

Как говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, "Москва считает, что решение Вашингтона предоставить Киеву кассетные боеприпасы – еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США", который превратит их в "фактически соучастника в минировании территории".

"Речь идет о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения", - говорится в заявлении Захаров.

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Пресс-секретарь МИД агрессора заявила, что предоставление Украине кассетных боеприпасов "никоим образом не повлияет на ход" захватнической войны России, отметив при этом, что происходит "втягивание США" в боевые действия.

"Постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально "поднять ставки" в конфликте, означает все более глубокое втягивание США и их сателлитов в боевые действия", – добавила Захарова.

"Передача кассетных боеприпасов – жест отчаяния и свидетельство бессилия...Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены", - заявила пресс-секретарь МИД агрессора.

При этом она не упомянула, что российские войска с самого начала полномасштабного вторжения активно используют кассетные боеприпасы, уже нанеся значительный ущерб гражданскому населению и территориям Украины.

Кассетные боеприпасы для Украины

7 марта 2023 года стало известно о том, что Украина просит у США кассетные боеприпасы для сброса с дронов.

6 июля 2023 года появилась информация о том, что США в течение недели могут принять решение о том, одобрять ли поставку кассетных боеприпасов Украине.

7 июля СМИ писали о том, что Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов.

7 июля 2023 года Германия выступила против отправки кассетных боеприпасов Украине. Вслед за Германией еще две страны выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов.

Бывший президент России Дмитрий Медведев обозвав президента США Джо Байдена "сонным маразматиком", изложил свою версию того, почему Белый дом одобрил поставку Украине нового вида вооружений.

8 июля 2023 года появилась неадекватная реакция "ДНР" на информацию о том, что Украина получит кассетные боеприпасы. Гауляйтер Денис Пушилин "навесил" на американского лидера Джо Байдена "военные преступления".

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