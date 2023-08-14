После начала полномасштабной войны в Украине Захар Прилепин снова отправился на фронт.

Российский пропагандист, политик и публицист Захар Прилепин получил звание подполковника Росгвардии.

Об этом рассказала пресс-секретарь сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Елизавета Кондакова.

"В связи с назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии", - заявила Кондакова.

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Прилепин воевал в 2014 году на стороне так называемой "ДНР" и был советником главаря квазиреспублики Александра Захарченко.

Покушение на Захара Прилепина - что известно

Напомним, что 6 мая 2023 года около 10:40 утра возле российского Нижнего Новгорода подорвалась машина вместе с боевиком "ЛДНР" Захаром Прилепиным.

Утром 7 мая стало известно, что Прилепин "пошел на поправку": он очнулся и даже обратился к своим соратникам.

Министерство иностранных дел России считает, что ответственность за подрыв Прилепина лежит на США и украинских властях.

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