По словам боевика "ЛДНР", его ищут сразу три группы.

Боевик "ЛДНР" Захар Прилепин, который чудом выжил после подрыва авто 6 мая, заявил о преследованиях и анонсировал возвращение на фронт в Украину.

Об этом сообщила его пресс-служба пропагандистским СМИ. Там подчеркивается, что у писателя все еще есть действующий контракт с "Росгвардией", поэтому после полугодового восстановления, Прилепин пойдет воевать.

Одной из основных причин "любви к фронту" указываются преследования, с которыми столкнулся Прилепин после того, как уехал со временно оккупированного Луганска. Боевик боится и говорит, что в зоне "огневого поражения" его будет сложнее найти.

Видео дня

"Телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25-27 апреля пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня ищут", - сказал он.

Прилепин очнулся и отметился активность в социальных сетях

Напомним, что российский пропагандист подорвался вместе с водителем Сашей в личном авто 6 мая на окраинах российского города Нижний Новгород. Тогда машину "разорвало" пополам, водитель погиб (он также был боевиком "ЛДНР"), а Прилепин отделался переломами.

После непродолжительной медикаментозной комы Прилепин очнулся и уже 7 мая сделал первую публикацию в своем Telegram. Он отметил, что сам был за рулем машины и поблагодарил за "небезразличие" к свому состоянию Пригожина, Медведева, Захарову, Симоньян, Миронову и Боякову.

Отметим, что тогда Россия "разогнала" историю о том, что инцидент с Прилепиным - покушение, к которому имеет отношение киевский режим и США.

Вас также могут заинтересовать новости: