Оказалось, что подростки отравились угарным газом.

Экспертиза установила причину смерти 12-летнего подростка в российском Бийске, который, как считалось, накануне гибели вместе со старшей сестрой и ее подругой курил вейп.

О результатах экспертизы пишет Telegram-канал Shot.

"Подростки отравились не вейпом, как изначально считало следствие, а угарным газом" – говорится в сообщении.

Отмечается, что рано утром одна из студенток решила подтопить печь в доме (хотя изначально сообщалось, что события происходили в квартире).

"Она забыла открыть заслонку – в итоге все трое надышались дымом. Девочки в больнице с сильным отравлением. 12-летний брат одной из них умер. Вчера (13 января) его похоронили", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России электронная сигарета взорвалась прямо во рту подросткаРанее сообщалось, что в России 12-летний подросток из Бийска умер якобы после того, как покурил вейп. Его сестру с подругой госпитализировали в тяжелом состоянии.

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