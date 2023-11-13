РосСМИ заявляют, что "киллеру" Соловьева обещали за его убийство 1 млн рублей и привилегии в Украине.

Жизнь российского пропагандиста Владимира Соловьева оценили в 1 один миллион рублей и ряд привилегий в Украине.

В частности, за нее "обещали" квартиру и украинский паспорт. Об этом заявили росСМИ, ссылаясь на материалы дела "о покушении на Соловьева". О том, что пропагандиста хотели убить еще в апреле 2022 года сообщал лидер РФ Путин.

"За убийство тележурналиста Владимира Соловьева один из фигурантов должен был получить 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь в Украине", - объявил пропагандистский ТАСС.

Соответствующие "факты" дела были изложены в рамках заседания 2-го Западного окружного военного суда. Как известно, в апреле 2022 года по обвинению в покушении на Соловьева задержали уроженца Эстонии Максима Дружинина.

РосСМИ заявляют, что Дружинин дал суду "противоречивые" показания в свою защиту, поэтому прокурор озвучила на заседании показания, которые он дал в ходе предварительного следствия: "Из которых стало известно, что он признал вину и чистосердечно раскаялся".

Утверждается, что Дружинин должен был получить аванс за "убийство" Соловьева в размере 400 тысяч рублей. После исполнения "задания" ему должны были заплатить оставшуюся сумму - еще 600 тысяч рублей, заявляют в России.

Washington Post разобрал попытку "покушения" на Соловьева

После заявления Путина и спецслужб РФ о том, что они предотвратили попытку убийства российского журналиста Владимир Соловьева, историю с "покушением" обыграло издание The Washington Post.

В частности, у злых "неонацистов" (так назвал Путин "исполнителей" покушения) нашли при задержании три дополнения к видеоигре "The Sims 3". Издание разобрало, чего хотела добиться ФСБ РФ: вероятнее всего, Россия просто не знала как правильно сфабриковать "покушение" на Соловьева.

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