Кроме того, скандальная россиянка заявила, что Украина и РФ – не братские народы.

Бывшая работница пропагандистского Первого канала Марина Овсянникова заявила, что считает себя украинкой. Более того, она намерена сменить фамилию.

Об этом она написала в Facebook.

В частности, Овсянникова, которая приехала в Украину, ответила на ключевые вопросы критиков. Так, она заявила, что не требует снятия санкций с РФ, ведь "война продолжается".

Россиянка опровергла свое сотрудничество с ФСБ: "Если бы я сотрудничала с российскими спецслужбами, я была такая же тупая, как Боширов и Петров, которые ходили по Солсбери, любовались Собором и заодно травили Скрипалей".

Овсянникова также заявила, что ее отпустили (из РФ - УНИАН) благодаря президентам Франции Эммануэлю Макрону, Украины Владимиру Зеленскому и американским политикам.

Россиянка также тезисно прокомментировала свою работу на российскую пропаганду.

"Я не пропагандист, в редакции Первого канала я занималась международными трансляциями. Я никогда не писала пропагандистских текстов и не выпускала их в эфир. Все новости на Первом канале шли в прямом эфире. После моего протеста они идут с небольшой задержкой", - пояснила она.

Более того, Овсянникова назвала войну в Украине "коллективной виной россиян".

"Не Путин убивал людей в Буче и бомбил роддом в Мариуполе. Это делали конкретные военные преступники. Мы не братские народы. Этот тезис активно продвигает Путин, но Украина имеет свой путь", - заявила она.

Свой пост россиянка закончила внезапным заявлением, которым фактически отказывается от своего гражданства и фамилии.

"Я не "хорошая россиянка", я - украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова, на свою родную фамилию Ткачук", - написала Овсянникова.

14 марта Овсянникова сорвала эфир на "Первом", выйдя в студию с антивоенным плакатом "Нет войне". Она проработала на кремлевскую пропаганду не менее 8 лет.

Женщину быстро арестовали, но после уплаты штрафа отпустили.

После того, как пропагандистка покинула родину, она призвала снять с России санкции. Аргументировала россиянка это примером из личной жизни: "Моя дочь не может расплатиться за школьные обеды своей виртуальной картой. На полках магазинов нет сахара, заканчивается подсолнечное масло и средства гигиены".

Всю ответственность за начавшуюся полномасштабную войну РФ против Украины возлагает только на Путина.

Недавно Марину Овсянникову пригласили выступить в Киеве на пресс-конференции, посвященной разоблачению российской пропаганды, однако ее отменили из-за общественного возмущения.

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