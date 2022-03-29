Пропагандистка пожаловалась на русофобию.

Российская пропагандистка Мария Овсянникова, которая неделей раньше устроила в эфире "Первого" акцию с плакатом "Нет войне", теперь просит Запад снять с РФ санкции.

Об этом свидетельствует пост на странице Овсянниковой.

Правда, после волны возмущения сопроводительный текст пропагандистка убрала.

Овсянникова жалуется, что действует, мол, Путин, а россияне вынуждены расплачиваться.

"Русофобия недопустима. Русские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее в Украине. Вина на это лежит только на Владимире Путине", - подписала Овсянникова.

Женщина уточнила, что выступила с такой речью в эфире итальянского телевидения.

"Моя мама-инвалид не может купить необходимые лекарства. Моя дочь не может расплатиться за школьные обеды своей виртуальной картой. На полках магазинов нет сахара, заканчивается подсолнечное масло и средства гигиены", - пожаловалась пропагандистка.

14 марта Овсянникова сорвала эфир на "Первом", выйдя в студию с антивоенным плакатом "Нет войне". Она проработала на кремлевскую пропаганду не менее 8 лет.

Женщину быстро арестовали, но после уплаты штрафа отпустили.

Уже тогда Овсянникова утверждала, что российское население не виновато в развязанной войне РФ против Украины.

По данным последнего соцопроса, войну против Украины поддерживает более 70% россиян.

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