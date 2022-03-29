Российская пропагандистка Мария Овсянникова, которая неделей раньше устроила в эфире "Первого" акцию с плакатом "Нет войне", теперь просит Запад снять с РФ санкции.
Об этом свидетельствует пост на странице Овсянниковой.
Правда, после волны возмущения сопроводительный текст пропагандистка убрала.
Овсянникова жалуется, что действует, мол, Путин, а россияне вынуждены расплачиваться.
"Русофобия недопустима. Русские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее в Украине. Вина на это лежит только на Владимире Путине", - подписала Овсянникова.
Женщина уточнила, что выступила с такой речью в эфире итальянского телевидения.
"Моя мама-инвалид не может купить необходимые лекарства. Моя дочь не может расплатиться за школьные обеды своей виртуальной картой. На полках магазинов нет сахара, заканчивается подсолнечное масло и средства гигиены", - пожаловалась пропагандистка.
14 марта Овсянникова сорвала эфир на "Первом", выйдя в студию с антивоенным плакатом "Нет войне". Она проработала на кремлевскую пропаганду не менее 8 лет.
Женщину быстро арестовали, но после уплаты штрафа отпустили.
Уже тогда Овсянникова утверждала, что российское население не виновато в развязанной войне РФ против Украины.
По данным последнего соцопроса, войну против Украины поддерживает более 70% россиян.