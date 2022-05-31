14 марта Овсянникова сорвала эфир на "Первом", выйдя в студию с антивоенным плакатом "Нет войне".

Бывшую сотрудницу федерального "Первого канала" РФ Марию Овсянникову пригласили выступить в Киеве на пресс-конференции, посвященной разоблачению российской пропаганды.

Об этом говорится в тексте анонса события.

Название события звучит: "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда". Авторы публикации напоминают, что россиянку уволили из "Первого" после антивоенного протеста в прямом эфире.

Как уточняет Telegram-канал "Политика страны", Овсянникова якобы прибудет в Киев. Пресс-конференция намечена на вечер, 1 июня.

ОБНОВЛЕНО 17:30 На сайте организаторов появилось сообщение об отмене пресс-конференции с участием пропагандистки.

ОБНОВЛЕНО 17:17. Анонс с сайта организаторов исчез.

Сейчас Овсянникова работает в немецкой газете Die Welt несмотря на протесты украинцев в Берлине.

14 марта Овсянникова сорвала эфир на "Первом", выйдя в студию с антивоенным плакатом "Нет войне". Она проработала на кремлевскую пропаганду не менее 8 лет.

Женщину быстро арестовали, но после уплаты штрафа отпустили.

После того, как пропагандистка покинула родину, она призвала снять с России санкции. Аргументировала россиянка это примером из личной жизни: "Моя дочь не может расплатиться за школьные обеды своей виртуальной картой. На полках магазинов нет сахара, заканчивается подсолнечное масло и средства гигиены".

Всю ответственность за начавшуюся полномасштабную войну РФ против Украины возлагает только на Путина.

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