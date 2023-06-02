Оба атакованных населенных пункта находятся более чем в 250 километрах от украинской границы.

Взрывные "птички" снова проникли вглубь территории Российской Федерации – второй раз за минувшую неделю. В этот раз были атакованы беспилотниками объекты топливно-энергетического комплекса на территории Смоленской области, заявили российские власти.

Губернатора региона Василий Анохин утверждает, что удар был нанесен около 3 часов ночи.

"Пересна Починковского района и Дивасы Смоленского района – двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий", – заявил чиновник.

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Telegram-канал Baza уточняет, что речь идет о нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в Пересной и газораспределительной станции в деревне Дивасы. В первом случае в результате взрыва была повреждена водяная емкость пожаротушения, во втором – повреждено административное здание.

Оба населенных пункта находятся более чем в 250 километрах от украинской границы.

Удары по российским топливно-энергетическим объектам

4 и 5 мая был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ (более чем в 300 километрах от линии фронта). На этой неделе беспилотники атаковали сам Краснодар.

В ночь на 28 мая в очередной раз был атакован Ильский НПЗ, той же ночью один беспилотник упал и взорвался в поле.

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