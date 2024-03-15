Представитель ГУР пообещал, что они будут продолжаться.

Взрывы на российских нефтебазах серьезно влияют на обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационных войск, находящихся на территории Украины.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии Украинской правде. По его словам, речь идет как о хранилищах, так и о производственных мощностях объектов, которые работают на обеспечение российской армии.

"Каждый такой инцидент, который выводил из строя некоторые предприятия за последние недели или месяцы, сбивает темп снабжения горюче-смазочными материалами в частности оккупационной группировки в Украине. И дает дополнительное время и возможности для наших Сил обороны, помогает спасти жизни гражданских украинцев. Танки без топлива не едут. И последние события ярко свидетельствуют, что процесс происходит и продолжение будет", - отметил Юсов.

Взрывы на российских НПЗ: последние новости

Как известно, российские металлургические и нефтеперерабатывающие заводы систематически оказываются под атаками беспилотников, почти ежедневно в сети сообщается о взрывах и пожарах.

Ранее СМИ сообщали, что в период с 12-13 марта в результате атак была остановлена работа трех нефтеперерабатывающих заводов, которые составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Прошлой ночью стало известно о налете дронов на НПЗ в Калужской области. По данным журналистов, было повреждено оборудование завода.

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