Официально оккупационные "власти" о вероятной атаке молчат.

Утром воскресенья, 24 марта, под Симферополем (временно оккупированный Крым) горела нефтебаза.

Как сообщают "Крым. Реалии", Astra и местные телеграм-каналы, пожар на нефтебазе российских захватчиков произошел в результате воздушной атаки на Гвардейское.

В сети появились видео, на которых видно столб черного дыма над объектом. Перед пожаром местные жители слышали взрывы. Официально оккупационные "власти" ситуацию не комментировали.

Взрывы в Крыму 24 марта

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму звучала тревога. Местные слышали взрывы, телеграм-каналы писали о возможных ударах Украины по Крымскому мосту. Канонада продолжилась ночью.

Утром Силы обороны юга Украины раскрыли, что произошло на полуострове. В частности, в Севастополе Украина попала по двум десантным кораблям РФ: "Ямал" и "Азов".

Похоже, вчера во время ракетной атаки на временно оккупированный Крым три ракеты Storm Shadow достигли цели. Поврежден узел Черноморского флота оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: