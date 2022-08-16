Серия мощных взрывов прогремела сегодня на военных объектах оккупантов в Крыму.

На Керченском мосту образовались автомобильные очереди из желающих покинуть оккупированный полуостров после серии взрывов на базах русских войск.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на показания кремлевских пропагандистов с места.

В течение последних часов на мосту, соединяющем Россию и полуостров, наблюдается рекордное движение автотранспорта.

"Очевидно, что движение людей происходит после того, как утром в Джанкойском районе взорвался склад боеприпасов. Оккупационные "власти" Крыма также сообщают о приостановке поездов из-за повреждения железнодорожных путей", - пишут британские журналисты.

По Керченскому мосту за прошедшие сутки в обе стороны проехали около 38,3 тысячи автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика.

Взрывы в Крыму: что известно

Сегодня утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Однако, по словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога, сообщавшая полуостров с материковой частью Украины.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, пишет российский "КоммерсантЪ", видели поднимавшийся черный дым. В подробности случившегося издание не вдавалось.

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