Оккупанты заявляют, что сбили все БПЛА.

Вечером в воскресенье, 4 февраля, в Брянской области звучали взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов.

Так, около 21:30 в местных Telegram-каналах сообщили, что в городе слышны взрывы. Атаку подтвердил губернатор Брянской области Алекснадр Богомаз, в течение нескольких часов он отчитался о сбитии нескольких групп дронов. Тем временем в сети появились видео, на которых слышны взрывы.

По словам россиян, всего за вечер они уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа - все над территорией Выгоничского района области. Пострадавших и разрушений нет.

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Война в Брянской области: последние новости

Напомним, в конце января российские захватчики заявили о масштабной атаке беспилотников по ряду их регионов и оккупированному Крыму. В Минобороны РФ сказали, что за ночь сбили и перехватили 21 дрон, 3 из них "ловили" в Брянской области.

19 января стало известно, что в городе Клинцы пылает нефтебаза. Губернатор Богомаз тогда сказал, что сброс боеприпаса с дрона якобы произошел во время его сбития.

А в конце декабря сообщалось о пожаре на радиозаводе "Стрела", где производят трансформаторное оборудование. Тогда РФ обвинила Украину в ударе из реактивных систем залпового огня.

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