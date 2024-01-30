Россияне утверждают, что сбили и перехватили якобы 21 дрон.

В ночь на 30 января Россию атаковала "стая" беспилотников. Оккупанты заявляют, что якобы сбили 21 "птичку" в пределах нескольких областей и над временно оккупированным Крымом.

Как сообщают российские паблики, ночью дрон атаковал Брянскую область. Утром это подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. Он заверил, что якобы беспилотник был уничтожен, а пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны РФ отчитались якобы ночью сбили и перехватили 21 беспилотник: 11 из них над аннексированным Крымом, 5 - над Белгородской областью, 3 - над Брянской, еще по одному – над Калужской и Тульской областями.

Видео дня

В то же время утро в Крыму также было тревожным. Как сообщают крымские паблики, в Сакском районе прогремел мощный взрыв. Очевидцы заявляют, что тряслись стены их домов и сработали сигнализации автомобилей.

В 06:34 так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, по предварительной информации, силы ПВО сбили дрон над акваторией в районе Бельбека.

Что предшествовало

Напомним, что российские системы противовоздушной обороны оказались менее эффективными против небольших дешевых беспилотников ВСУ. Эти "птички" изрядно эффективны, ведь их трудно обнаружить.

Как сообщил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэль Бендетт в комментарии Business Insider, расхваленная российская противовоздушная оборона не может справиться с примитивными дронами Украины.

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