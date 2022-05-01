Пожар случился на границе сразу трех районов.

Местные власти подтвердили взрывы на военном объекте в Белгороде, о которых раньше писали местные жители.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Пожары случились на границе сразу трех районов.

"На границе трёх муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. Более подробная информация будет чуть позже", - цитируют Гладкова российские СМИ.

О взрывах местные начали сообщать около 14:30 1 мая. По словам очевидцев, была слышна серия "хлопков" за городом.

Некоторые пользователи уточняли, что взрывы прогремели на военных складах за городом – после чего сдетонировали хранящиеся боеприпасы.

Как сообщал УНИАН, на днях прогремели взрывы на нефтебазе в селе Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

Накануне на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" прогремел взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ.

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